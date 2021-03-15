Цены за месяц во Владимирской области выросли на 1 процент.

Индекс потребительских цен по Владимирской области в феврале 2021-го по сравнению с январем составил 101%, в том числе на продовольственные товары – 101,3%, непродовольственные товары – 100,5%, услуги – 100,4%. Такие данные предоставил Владимирстат.За месяц из продовольственных товаров наиболее подорожала плодоовощная продукция, в частности виноград - на 20%, свежая зелень - на 15,9%, огурцы свежие – на 14,5%. В тоже время грибы свежие подешевели – на 8,1%, апельсины - на 6,1%. Цены на подсолнечное масло снизились - на 0,7%, на сахар-песок – на 0,4%. Куры охлажденные подорожали почти на 7%, картофель на 9%, лук на 10%, морковь на 13%.Из непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечен: на аппарат электронный для измерения артериального давления - на 8,1%, на газовое моторное топливо - на 6,4%, на металлочерепицу - на 6,3%. Вместе с тем, плита бытовая стала дешевле на 4,4%, печь микроволновая - на 4,3%.Из лекарственных препаратов более других подорожали сульфацетамид - на 5,2% и ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 4,2%, бисопролол показал снижение цен - на 4,3%.В группе услуг наиболее подорожал отдых в Турции (путевка) – на 17,3%, проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования - на 12,5%, услуги такси - на 8,5%, при этом билет в кинотеатр стал дешевле - на 4,6%.