Компонент крови был взят у 159 доноров.

Жители Владимирской области, переболевшие коронавирусом, с июля 2020 года сдали 164, 8 литра ковидной плазмы. Компонент крови был взят у 159 доноров. Их помощь поможет владимирским врачам спасать жизни тяжелобольных пациентов.«Более 52 литров ковидной плазмы направлено в ковидарии Владимира, Гусь-Хрустального, Петушков, Собинки, Судогды и Юрьева-Польского», - пояснил главный врач Областной станции переливания крови Дмитрий Находкин.Отметим, что один донор может спасти до трёх пациентов. Для сдачи плазмы с даты выздоровления должно пройти не менее 14 дней.Получить подробную информацию о донорстве можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии»: 8 (800) 333-33-30.