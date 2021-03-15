На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 марта лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 марта лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.23 - во Владимире8 - в Муромском районе7 - в Гусь-Хрустальном районе4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Суздальском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 834 случая заболевания (6526 сл. в г. Владимире, 3589 сл. в Гусь-Хрустальном, 3222 сл. о. Муром, 2052 сл. в Ковровском, 1775 сл. в Александровском, 1678 сл. в Петушинском, 1284 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1184 сл. в Кольчугинском, 1052 сл. в Суздальском, 937 сл. в Собинском, 797 сл. в Меленковском, 776 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 648 сл. в Камешковском, 627 сл. в Селивановском, 435 сл. в Судогодском, 359 сл. в г. Радужном).