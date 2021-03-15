На 8 меньше чем в последний рабочий день предыдущей недели. И на два меньше чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к первой половине октября. Общее количество

На 8 меньше чем в последний рабочий день предыдущей недели. И на два меньше чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к первой половине октября. Общее количество заражённых сейчас 28 834. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 23 заболевших за сутки). Второе место у Мурома (8 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный (7 новых заболевших).