Будущие экономисты сразились за звание лучшего. Во владимирском филиале РАНХиГС прошёл финал олимпиады по финансовой грамотности. На первом плане 38 школьников региона. Старшеклассники

Будущие экономисты сразились за звание лучшего. Во владимирском филиале РАНХиГС прошёл финал олимпиады по финансовой грамотности. На первом плане 38 школьников региона. Старшеклассники готовились к этому дню с сентября прошлого года. Именно тогда стартовал отборочный этап экономического Финатлона. Даниил Шамкин, ученик 11 класса ср.школы № 8 (о. Муром) Я изначально хотел идти в финансово-экономический класс.