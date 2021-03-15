Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в понедельник встретился с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом. Переговоры проходили в Москве.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в понедельник встретился с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом. Переговоры проходили в Москве.Володин и Дамс обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание на встрече политики уделили деятельности международных IT-компаний, а также ситуации вокруг пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.Спикер Госдумы посоветовал коллеге сконцентрироваться на охране здоровья европейцев. По словам председателя ГД, если раньше россияне охотно ездили в Европу, то во время пандемии их оттолкнула организация здравоохранения во многих странах. В результате они поспешили вернуться на родину, чтобы продолжить лечение в России.Вячеслав Володин отметил, что Хендрику Дамсу следует включить повестку всё, что касается вопросов сохранения здоровья и жизни граждан. Он также предложил обсудить тему доступности вакцинации и продвижения российских антикоронавирусных препаратов на европейском рынке, сообщили в пресс-службе Государственной Думы России.Володин выразил недоумение тем, что некоторые политики пытаются препятствовать распространению российской вакцины в Европе, в то время как они сами, включая Дамса, стоят в очереди на вакцинацию. Он призвал европейского коллегу соблюдать права граждан и обсудить проблему поставки препаратов на уровне Парламентской ассамблеи.