Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин создал личный канал в популярном мессенджере Telegram. Председатель ГД будет рассказывать о решении проблем граждан и преодолении стоящих перед страной вызовов.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин создал личный канал в популярном мессенджере Telegram. Председатель ГД будет рассказывать о решении проблем граждан и преодолении стоящих перед страной вызовов.«Выполняю обещание, данное журналистам — создал личный канал в Telegram», — написал Володин в своем телеграм-канале.По словам Володина, в своем канале он будет писать о решении проблем граждан, стоящих перед страной вызовах, их преодолении. Также спикер ГД будет озвучивать позиции по волнующим его вопросам. "И немного личного»", – добавил председатель Госдумы.Ранее в беседе с журналистами Володин сообщил, что намерен зарегистрироваться в Telegram, "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Создавать личные страницы в западных соцсетях спикер не намерен – эти интернет-площадки нарушают права человека, отметил председатель ГД.Подробности об аккаунтах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» Володин обещал рассказать позже. «Буду благодарен за обратную связь и внимание», — заключил спикер.