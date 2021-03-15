Знаменитый американский миллиардер Илон Маск занял должность технокороля в собственной компании Tesla, передает . Именно так будет называться занимаемая им позиции в официальных ..

Знаменитый американский миллиардер Илон Маск занял должность "технокороля" в собственной компании Tesla, передает "". Именно так будет называться занимаемая им позиции в официальных документах. Своему финансовому директору он пожаловал титул "мастера над монетой".