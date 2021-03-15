ВТБ завершил первый этап перехода на новый розничный кредитный конвейер: в 10 раз ускорил обработку данных и теперь формирование предодобренных кредитные предложения для 20 млн человек ..

ВТБ завершил первый этап перехода на новый розничный кредитный конвейер: в 10 раз ускорил обработку данных и теперь формирование предодобренных кредитные предложения для 20 млн человек занимает не более 4-х дней. Второй этап перехода на новый конвейер позволит принимать 95% решений по выдаче розничных кредитов за 1-3 минуты.В 2021 году на новый розничный кредитный конвейер планируется перевести выдачу кредитов наличными и кредитных карт, продуктовый ряд ипотеки и автокредитования. В части ипотеки конвейер позволит увеличить долю ипотечных кредитов, оформляемых только по паспорту, с текущих 56% до 75% к концу 2022 года. Доля решений по ипотечным заявкам клиентов, которые будут приниматься в течение 3-х минут, будет увеличена с текущих 72% до 85%. Полный переход на конвейер завершится к концу 2022 года.«За год ВТБ в рамках цифровой трансформации полностью перестраивает технологические платформы, меняет организацию процессов, увеличивает долю операций с применением технологий искусственного интеллекта. Все это позволяет выводить качество и доступность сервисов банка на новый уровень. Первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре – это очередной шаг в наших глобальных преобразованиях. Он не только позволил в моменте увеличить мощности и кратно нарастить скорость процессов, но и дал нам возможность гибко внедрять новые продукты и сервисы, совершенствовать механизмы, чтобы предугадывать желания и потребности наших клиентов», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.«Новая версия кредитного конвейера в разы сокращает время на формирование предодобренных предложений и позволяет нам добиться стратегической цели – максимально упростить и ускорить кредитование. Если раньше обработка только 1/3 клиентской базы занимала у ВТБ до одного месяца, сейчас мы можем реализовать все за рекордные для рынка 4 дня. В этом году на новую технологию мы переведем выдачу кредитов наличными и кредитных карт, что позволит еще больше упростить их оформление и снизить объем запрашиваемой у клиентов информации. Мы продолжим совершенствовать модели оценки рисков, чтобы обеспечить заемщикам только индивидуальные и комфортные для их долговой нагрузки предложения», – прокомментировала руководитель департамента розничных кредитных рисков ВТБ Наталья Ревина.В настоящее время для формирования точных кредитных предложений ВТБ уже использует статистические модели оценки кредитного риска и разработанные на основе анализа внешних и внутренних данных модели склонности клиента к тому или иному кредиту. В рамках перехода на новый розничный конвейер удалось внедрить модели оценки дохода и наиболее подходящего по размеру кредита. Это позволило индивидуально формировать для клиентов сумму кредитного лимита. Модернизация скоринговых моделей и внедрение модели дохода позволило увеличить сумму предлагаемого клиенту лимита по кредитной карте в среднем на 15-20%.