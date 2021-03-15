За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 35 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейскими оформлено 369 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 58 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 9 марта 2021 г. около 13:10 в г. Гусь-Хрустальный на ул. Интернациональная у д.110, водитель автомобиля «SKODA» 1975 г.р. при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «ЛАДА» под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «SKODA» 1973 г.р. и пассажир автомобиля «ЛАДА» 1972 г.р. госпитализированы.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 13 марта 2021 г. около 15:50 на 381км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Рено» 1995 г.р. при прохождении поворота не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» 1994 г.р. от полученных травм скончалась, пассажир автомобиля «ВАЗ» 2004 г.р. госпитализирован, водитель автомобиля «Рено», а также водитель и пассажир 1961 г.р. автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение.Кольчугинский район:По предварительной информации, 11 марта 2021 г. около 15:45 на 65 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» водитель автомобиля «Рено», 1955 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Камаз» под управлением водителя 1983 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водители автомобилей «Рено» и «Камаз» направлены на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 12 марта 2021 г. около 16:05 в г. Муроме на Владимирском шоссе у д. 12 «А» водитель автомобиля «Митсубиси», 1983 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество движущемуся слева автомобилю «Шевроле» под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Митсубиси», 1987 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 14 марта 2021 г. около 11:30 на 68 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля «Чери», 1972 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель и пассажир 1979 г.р. автомобиля «Чери» направлены на амбулаторное лечение, двое пассажиров, 1952 г.р. и 1990 г.р., госпитализированы.