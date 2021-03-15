В свою очередь МЧС региона отмечает, что происшествий во время праздника не зарегистрировано.

Во Владимире за два дня в масленичных гуляньях приняло участие 24,5 тысячи горожан. Об этом сообщили в администрации областного центра.В свою очередь, МЧС региона отмечает, что происшествий во время Масленицы не зарегистрировано. Праздник был организован с учётом требований Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом.Напомним, что в микрорайонах города на протяжении 13 и 14 марта было открыто площадок для проведения мероприятий. Также зиму можно было проводить в центре Владимира, где в последний в этом сезоне день каток на Пушкинском бульваре.Для участников праздника была подготовлена обширная программа с выступлением творческих коллективов, полюбившимися конкурсами, фото-зонами, соревнованиями, выставками и традиционным сожжением чучела главного символа уходящей зимы.