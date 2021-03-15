Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (далее - Управление) сообщает, что в связи с подписанием дополнительного ..

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (далее - Управление) сообщает, что в связи с подписанием дополнительного трехстороннего соглашения между Управлением, ГБУ «МФЦ Владимирской области» и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области офисы МФЦ Владимирской области осуществляют прием документов по услугам Росреестра по экстерриториальному принципу.Ранее по экстерриториальному принципу зарегистрировать или поставить на кадастровый учет объект недвижимости, находящийся в другом регионе, можно было только в отдельных офисах приема-выдачи документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области.Напоминаем, что экстерриториальный принцип предполагает возможность обращаться за регистрацией прав в офисы приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости, в том числе расположенных за пределами Владимирской области.Следует отметить, что данная услуга пользуется популярностью на территории всей России. В настоящее время только во Владимирской области обрабатывается около 8000 заявлений в год по экстерриториальному принципу.Руководитель Управления Сарыгин А.А. отмечает, что данный показатель свидетельствует о заинтересованности среди заявителей новыми способами предоставления государственных услуг Росреестра.Одновременно информируем, что список офисов МФЦ Владимирской области, в которых, в том числе, осуществляется экстерриториальный прием документов, размещен на официальном сайте Росреестра - https://rosreestr.gov.ru, а также на официальном сайте ГБУ «МФЦ Владимирской области» - https://mfc33.ru.