Мужчина умышленно нанес многочисленные удары двум гражданам, причинив последним телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью...

Управлением организации дознания ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения телесных повреждений двум гражданам.Установлено, что в ноябре 2020 года житель г. Москвы, находясь в общественном месте – в фойе спортивного комплекса, расположенного в центре Москвы, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, умышленно нанес многочисленные удары двум гражданам, причинив последним телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.В тот же день подозреваемый был задержан полицейскими патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции по обслуживанию Олимпийского комплекса Лужники г. Москвы УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.Отделом дознания Отдела полиции по обслуживанию ОК «Лужники» по данному факту возбуждены уголовные дела, по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», которые впоследствии были соединены в одно производство. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Прокуратуру города Москвы для утверждения принятого решения.Управление организации дознания ГУ МВД России по г. Москве