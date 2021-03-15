Актуальные вопросы работы службы обсудят в эфире радиостанции «Милицейская волна» с начальником УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве Михаилом Лобановым.

Завтра, 16 марта – День подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Актуальные вопросы работы службы обсудят в эфире радиостанции «Милицейская волна». В гостях программы «Прямой разговор» - начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве Михаил Лобанов. Как организована в столице борьба с IT-преступностью, контрафактным алкоголем и подпольными банкирами? Об этом и не только слушайте 16, 17 и 18 марта в 00.30, 5.30 и 18.30 по московскому времени.