За совершенное преступление грозит срок до 15 лет.

В Вязниках направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в убийстве.В ходе предварительного расследования установлено, что 7 декабря 2020 года женщина со своей знакомой распивала спиртные напитки в коммунальной квартире. В ходе разговора между мини произошел словесный конфликт. Злоумышленница сначала избила свою знакомую кулаками и ногами, обутыми в сапоги. После чего нанесла ей несколько ударов ножом в жизненно-важные органы, а затем вилкой дважды ударила лежащую на полу потерпевшую в спину. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.За совершенное преступление грозит срок до 15 лет.