В 03:56 15 марта во Владимире на улице Большая Московская, 75Б горел многоквартирный жилой...

В 03:56 15 марта во Владимире на улице Большая Московская, 75Б горел многоквартирный жилой дом.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия подразделений наблюдался дым в подвальном помещении. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага, спасения людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали тление ветоши на площади 1 кв. м. На пожаре был спасен 1 человек и эвакуировано 16 человек. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 21 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/