Хорошее фото – результат продуманного позирования, а не идеальной фигуры. Модельными секретами делится Александра Буланцова – фотограф, блогер.

Хорошее фото – результат продуманного позирования, а не идеальной фигуры. Модельными секретами делится – фотограф, блогер.Проработанный образМонохромный комплект вытянет силуэт. Не обязательно останавливаться на черном: яркий цвет тоже сработает, особенно если избежать светлых акцентов на проблемных местах. Юбка или брюки с высокой посадкой — проверенный способ сузить талию и добавить ногам длины. Плотные ткани скроют нежелательные рельеф, но необходимо подобрать одежду по размеру.Многослойность и некоторые аксессуары позволяют добавить вертикалей. Главное — не перегрузить образ.При выборе сумочки лучше отдать предпочтение клатчу: массивный предмет в руках скрадывает рост.Касаемо обуви беспроигрышный вариант — каблуки и заостренный мыс.Акцент на достоинствахЕсли у вас красивые грудь и шея — смело надевайте топ с V-образным вырезом. Тонкие запястья — подворачивайте рукава. Фигура типа песочные часы — не прячьте талию, даже если в моде оверсайз. Стройные ноги при чуть более полном верхе — надевайте узкие джинсы, легинсы или мини-юбку.Продуманное расположение в кадреИзбегайте симметричных поз. Выдвиньте одну ногу ближе к объективу. Наклоните голову, чтобы не получить второй подбородок. Не прижимайте руки к телу: лучше зацепиться за карманы или пояс большими пальцами: это вдобавок сузит кисти.Игра с ракурсомФронтальная съемка — далеко не единственный подход.Есть мнение, что взгляд сверху сплющивает фигуру, а снизу — удлиняет. Об этом утверждении надо забыть: ракурс снизу может добавить роста, но он же сопряжен с риском утяжелить бедра.Не бойтесь снимков сверху вниз: акцент на лицо, динамичность, пропорционально суженная фигура — это простой рецепт удачной фотографии.