Власти провели осмотр сил и средств.

Владимирская область готова к весеннему паводку. Об этом Александр Авдеев сообщил в соцсетях.«Тёплый сезон – без ЧС. Мы начали готовиться к паводку ещё в феврале. Сегодня провели осмотр техники, необходимой в сезон таяния снега и в пожароопасный период. К природным вызовам – готовы», - подчеркнул он.Штат региональной пожарно-спасательной части составляет 103 человека, 86 - специализируются на ликвидации пожаров и ЧС. В автопарке подразделения - 44 единицы спецтехники.«Мы ожидаем средний уровень подъёма воды. Половодье должно начаться на западе области с середины апреля, на востоке – ближе к майским праздникам. Особое внимание уделяем населённым пунктам, расположенным вдоль Оки и Клязьмы. Меры реагирования чётко отработаны», - резюмировал глава региона.