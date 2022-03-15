У государства достаточно рычагов, чтобы не допустить масштабной спекуляции валютой, товарами и услугами, заявил адвокат, эксперт движения Сильная Россия Дмитрий Краснов.

У государства достаточно рычагов, чтобы не допустить масштабной спекуляции валютой, товарами и услугами, заявил адвокат, эксперт движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.Он выразил сомнение в целесообразности введения статьи за спекуляцию в настоящий момент. Юрист напомнил, что в России существуют законы, регулирующие наличие долларовых или евро средств на внутреннем рынке, свои обязанности исполняют Федеральная антимонопольная служба и правоохранительные органы."В случае, если валюта будет продаваться в обход легальных каналов банков, то квалифицироваться такое деяние будет по статье 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность. То есть, в Уголовном кодексе можно найти статьи, которые подходили бы для того, чтобы отрегулировать отношения с валютой", – пояснил эксперт в беседе с "Дни.ру".По мнению Краснова, если ситуация на Украине будет достаточно быстро урегулирована и начнут налаживаться отношения с Западом, то введение статей за спекуляцию бессмысленно."А вот если спекуляция начнет принимать широкий масштаб и нести угрозу безопасности государства, то тогда и стоит подумать о введении статей за спекуляцию товарами и услугами", – заключил адвокат.