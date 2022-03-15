Устранить нарушения в конкурсной документации необходимо до 22 марта.

Федеральная антимонопольная служба отменила результаты аукциона на поставку 17 автобусов для «Владимирпассажиртранса». Жалоба одной из компаний признана обоснованной. Устранить нарушения в конкурсной документации необходимо до 22 марта.Ранее сообщалось, что мнению двух потенциальных поставщиков, ряд пунктов нарушают законодательство о контрактной системе. В результате оба предприятия пришли к выводу, что документы составлены под конкретные машины марки МАЗ.Между тем, победителем признали рязанскую фирму ООО , которая снизила стоимость до 251,2 млн рублей. По всей видимости, контракт подписан не будет.Напомним, что первые торги отменили из-за того, что мэрия передумала покупать 14 больших автобусов. Решено приобрести 7 средних и 10 с высокой вместимостью.