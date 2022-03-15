Германский концерн Siemens продолжит техобслуживание поездов Сапсан и Ласточка в рамках...

Германский концерн Siemens продолжит техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" в рамках сервисных контрактов - сообщают в пресс-службе компании."Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствие с нормами и правилами экспортного контроля, и проводим дальнейший анализ ситуации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.Семейство пассажирских электропоездов с общим коммерческим названием "Ласточка" создано на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД". "Ласточек" в России выпускает ООО "Уральские локомотивы" (СП Siemens и группы "Синара")."Сапсан" - высокоскоростные электропоезда производства Siemens, которые ОАО "РЖД" приобрело для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах. Их Siemens разработал специально для России.фото: artfile.ru