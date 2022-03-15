Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс считает, что антироссийские санкции и русская спецоперация на Украине влияют на мировой ВВП.Банкир полагает, что события в Восточной Европе окажут существенное воздействие на мировую экономику в краткосрочной перспективе, однако уже через год-другой мировая экономика перестроиться так, что и вовсе сможет обойтись без России и Украины, если выключит их из своих экономических цепочек сейчас.При этом Мэлпасс полагает, что сейчас мировая экономика в большей степени пострадает от санкций против России, чем от самой спецоперации на Украине.По мнению банкира, сектор сельского хозяйства других стран может "приспособиться за год или около того", а вот ситуация с зависимостью от русских энергоресурсов может занять время.