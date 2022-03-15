Указом Президента РФ 2022 год объявлен «Годом культурного наследия народов России».

Насыщенная афишаТворческими достижениями и богатством культурного наследия сейчас может гордиться любой регион страны. И Владимирская область - не исключение.Наш край - один из древнейших историко-художественных и культурных центров России, и это не только бесценное наследие, это наше преимущество, которое сближает людей, утверждает принципы взаимопонимания и согласия. Кроме того, наш регион славен своими творческими коллективами и масштабными культурными мероприятиями, которых в этом году станет ещё больше.О том, в каком направлении развивается сфера культуры в нашей области, мы поговорили с директором департамента культуры Алисой Бирюковой.- Алиса Михайловна, давайте начнём с одного из основных векторов 2022 года, который объявлен Годом культурного наследия. Наверняка, вы запланировали самые разнообразные и неповторимые фестивали, конкурсы, праздники?- Владимирский Центр народного творчества подготовил план региональных мероприятий. В нём - более 100 событий. Его воплощение станет важным этапом в сохранении традиционной культуры, укреплении связей между поколениями и внесёт свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. С подробной афишей Года культурного наследия можно ознакомиться на официальном сайте департамента культуры и в социальной сети «ВКонтакте».Официальное открытие Года культурного наследия состоится 1 апреля, на Всероссийском фестивале русского народного танца на приз им.Т.А.Устиновой «По всей России водят хороводы».Нематериальное богатство- Департамент культуры креативно подходит к созданию, организации и продвижению новых проектов, которые впоследствии становятся уникальными и известны на всю страну. Ждут ли нас подобные сюрпризы в рамках Года народного искусства и культурного наследия?- Сюрпризы, конечно, будут, интересных мероприятий в афише много. Это музыкальные фольклорные программы, танцевальные фестивали, конкурсы, познавательные мероприятия, научно-практические конференции, выставки, театральные постановки, этно-культурный конгресс в ВлГУ, мастер-классы, такие крупные фестивальные проекты, как Всероссийский фестиваль уличных театров в Суздале, фестиваль творчества и ремёсел «Реки-руки», фестиваль национальных культур «Культура России - традиции народов» в ходе Всероссийской акции «Единый день фольклора», фестиваль авторской песни в Гороховце «Макушка лета», Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне», Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо». Пройдёт Межрегиональный культурно-просветительский форум по традиционной культуре и сохранению нематериального культурного наследия регионов ЦФО с участием представителей Государственного российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова, в Суздале. В Юрьев-Польском районе проведут Юбилейный Межрегиональный фестиваль народного творчества «Рябиновое Ополье» и фестиваль народных промыслов и ремёсел «Рукотворная красота Ополья». IV Межрегиональный фестиваль традиционной народной культуры «Фоминская околица» в Гороховецком районе, народный праздник «Троицкие гулянья» в Селивановском районе, фестиваль ремёсел «Праздник топора» в Суздале, выставка «Молодец в кафтане, девка в сарафане» в Музее-заповеднике «Александровская слобода».Наряду с традиционными, полюбившимися фестивалями и акциями запланировали много нового. В июне в Суздале впервые пройдёт крупный фольклорный фестиваль «Суздаль фолк-фест». С апреля по октябрь будет гастролировать государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» по нашей области и другим регионам. Прославленный владимирский коллектив представит программу «Песни и танцы разных областей России». В мае все желающие смогут поучаствовать в марафоне мастер-классов «Ремесло. Live» областного клуба мастеров.Областные колледжи - музыкальный, а также культуры и искусства, организуют первый открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Златоцвет» им.Н.Н.Алёхиной. В городе Киржаче откроют мастерскую иконописи и реставрации, презентуют новое арт-пространство «Остров Силин» в День самовара в пойме реки Киржач, пройдут Межрегиональный фестиваль аргуновской резьбы «Киржачский наличник» с показательными выступлениями плотников-аргунов и Межрегиональный фестиваль казачьей культуры и боевых искусств «Петров день».Каждое из мероприятий раскрывает разные пласты богатейшего нематериального культурного наследия, знакомит, прежде всего, молодое поколение с народными традициями, с исконно владимирскими народными промыслами и ремёслами.Локальный ренессанс- В каждом районе нашей области есть уникальные фольклорные коллективы, которые по праву можно назвать хранителями и популяризаторами нематериального культурного наследия Владимирской земли. Как их поддерживают?- В регионе выстроили систему грантовой поддержки творческих коллективов, в том числе сельских. Например, недавно мы распределили 8 грантов любительским творческим коллективам в рамках нацпроекта «Культура» на воплощение проектов. Сумма каждого гранта - 500 тыс. рублей. Грантами поддерживают лучшие сельские учреждения культуры и лучших работников культуры. В этом году - на суммы 102 и 51 тыс. рублей соответственно. Ежегодно мы выделяем средства на лучшие творческие проекты учреждений культуры на селе или созданные для сельских жителей. Средства идут на реализацию творческих проектов, проведение мероприятий, покупку специальных костюмов, изготовление декораций и афиш.Кроме того, последовательно, комплексно укрепляем материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры. В позапрошлом году на эти цели направили более 191 млн рублей, в 2021 - 478 млн. За последнее время отремонтировали рекордное количество учреждений культуры - 77! А это не только обновлённые стены и комфортные условия для занятий творчеством - это новые формы работы с посетителями, широкие возможности на современном уровне организовывать досуговые, просветительские мероприятия. Благодаря этому увеличивается посещаемость учреждений, которые становятся настоящими социокультурными центрами, особенно в сельской местности.- Культурной жизни населения сёл и деревень, в которых нет стационарных учреждений культуры, сейчас уделяют особое внимание. Помогают ли в этом новые многофункциональные культурные передвижные центры (автоклубы)?- В минувшем году приобрели автотранспорт для учреждений культуры, а также 4 современных автоклуба, которые отличаются профильной для отрасли комплектацией, для Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Ковровского, Меленковского районов. Благодаря им 120 тыс. человек из отдалённых сёл и деревень без стационарных учреждений культуры поучаствовали в концертах, кинопоказах, праздничных акциях. Всего за этот период провели около 400 мероприятий с участием автоклубов.Кроме того, начиная с 2017 года в областном бюджете предусматривают средства на покупку транспорта в муниципальные дома культуры - около 10 машин. В 2019 году это направление, как дополнительное, вошло в региональную составляющую национального проекта «Культура». Специализированный транспорт появился в распоряжении Вязниковских, Юрьев-Польских, Гороховецких учреждений культуры. В этом году новый спецавтотранспорт для учреждений культуры появится и в Собинском районе.- Наша область занимает лидирующие позиции среди других регионов ЦФО по многим показателям национального проекта «Культура». Какие задачи в рамках нацпроекта решили в прошлом году?- Я уже упоминала о рекордном количестве отремонтированных, в том числе в рамках нацпроекта учреждений культуры. В их число входят культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств и музыкальные школы, музеи, библиотеки. В прошлом году провели ремонт в 3-х муниципальных музеях в Александрове, Коврове и Киржаче, отремонтировали библиотеки в Камешковском, Ковровском, Петушинском районах и округе Муром. Продолжают ремонт в библиотеке Гороховецкого района. 10 ДШИ получили новые музыкальные инструменты, оборудование и спецлитературу на 60 млн рублей.Благодаря нацпроекту открыли 6 муниципальных модельных библиотек в Александрове, Муроме, Петушках, Камешковском, Ковровском и Собинском районах. Провели крупнейшие в нашем регионе событийные мероприятия - фестивали «Музыкальная экспедиция», «Лето Господне», «ALMA MATER: Новые имена в Суздале» Дениса Мацуева, IV Танеевский фестиваль, фестивали театров кукол «МалышОК» для возрастной категории 0+ и «Золотое колечко», в программу которого впервые вошло значительное количество «взрослых» постановок по произведениям русской классики, в том числе спектакль нашего театра кукол «Белые ночи» по Ф.М.Достоевскому.Провели масштабные мероприятия, которые отвечают духу нацпроекта, - Всероссийский волонтёрский форум «Невский. 800» и книжный фестиваль «Китоврас». Состоялись Всероссийская выставка графики и скульптуры малых форм и крупнейший выставочный проект в Центре пропаганды изобразительного искусства - выставка из собрания Музея В.А.Тропинина и московских художников его времени. В 2022 году продолжим сотрудничество с ведущими российскими музеями. Нас ждёт значимое событие - в Центре пропаганды изобразительного искусства впервые откроют выставку из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург).В 2021 году наша область приняла более 30 всероссийских, межрегиональных и областных фестивалей и конкурсов, которые привлекли внимание десятков тысяч жителей и гостей региона. Всего в событийном календаре региона за прошлый год - около 350 мероприятий.Важно заметить, что к 2,2 млрд рублей, которые предусмотрели на развитие сферы культуры в областном бюджете в 2022 году, дополнительно выделили 400 млн рублей. На эти деньги будут строить и ремонтировать культурно-досуговые учреждения, ДШИ, муниципальные библиотеки закупят автотранспорт, создадут новые экспозиции в муниципальных музеях. Кроме того, они пойдут на ремонт и приобретение оборудования и музыкальных инструментов для Областного дворца культуры и искусства, Центра классической музыки, областной филармонии и областного колледжа культуры и искусства. Кроме того, выделят деньги на реконструкцию памятника «Ансамбль усадьбы купцов Зворыкиных» в Муроме.В селе Сима Юрьев-Поль­ского район восстанавливают усадьбу князей Голицыных. Это историческое место известно тем, что здесь последние часы жизни провёл легендарный полководец Пётр Багратион, герой Отечественной войны 1812 года, 210-летие победы в которой мы отмечаем в этом году. Усадьба стала объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас в ней располагается музей. Совместно с Российским военно-историческим обществом прорабатываем вопрос о расширении экспозиции, посвящённой Багратиону и Отечественной войне 1812 года. Место обладает большим туристическим потенциалом, туда приезжает много людей.- Наша область традиционно входит в число самых читающих регионов России. Расскажите, почему библиотеки, оборудованные по модельному стандарту, привлекают новую аудиторию, в том числе детей и молодёжь?- Регион устойчиво занимает место в первой двадцатке по России и 1 место в ЦФО по количеству созданных модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Начиная с 2019 года, в регионе открыли 12 муниципальных модельных библиотек. И перваямодельная библиотека в России, ещё до нацпроекта, гостеприимно распахнула двери перед посетителями тоже у нас - в посёлке Боголюбово Суздальского района.В этом году мы планируем открыть ещё 4. Модельные библиотеки становятся центрами культурной жизни, туда ходят целыми семьями, в них появились новые трансформируемые пространства, современное яркое оформление, бесплатный вай-фай, возможность интерактивных занятий для детей и подростков, общения - для людей серебряного поколения. Самое главное - в библиотеку потянулась молодёжь, которая находит здесь занятия по душе.- Новый Межрегиональный книжный фестиваль «Китоврас» стал одним из заметных событий в культурной жизни нашего региона. С какими особенностями столкнулись при его организации и проведении? Что стоит ждать от мероприятия жителям и гостям столицы региона в этом году?- Идея фестиваля «Китоврас» состояла в том, чтобы свести на одной площадке писателей, читателей и издателей литературы. В конечном итоге нам это удалось. В течение 3 дней в областной научной библиотеке кипела жизнь, и у команды организаторов появилась шутка: «Китоврас» разбушевался».Участниками фестиваля стали представители московских, петербургских, нижегородских и владимирских издательств. Около 100 интересных спикеров - писателей, поэтов, критиков, деятелей искусства - выступили перед гостями «Китовраса». Состоялись презентации книг, в том числе владимирских писателей - например, Анатолия Гаврилова. Заслуженный артист России Александр Олешко прочёл в музыкальном сопровождении «Сказку о царе Салтане».Хотелось бы провести второй фестиваль летом. Вывести его на открытые площадки, чтобы на фестиваль пришло максимальное количество людей, а в перспективе «дорастить» его до международного уровня. Планы есть, команда «Китовраса» над ними работает.- Приближается ваш профессиональный праздник. Что бы вы хотели пожелать работникам сферы культуры?- Хочу поблагодарить своих замечательных, креативных, самоотверженных коллег за работу, часто в условиях цейтнота, за верность выбранному делу, за которое вы болеете всей душой, за энтузиазм и силу духа. Благодаря вам культурная жизнь в нашей области буквально бурлит, лучшие культурные достижения становятся доступными для всё большего количества жителей региона. От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, новых ярких идей и их воплощения. Вдохновения, любви, мира, семейного благополучия!