Лесопарк Кусково на востоке Москвы приведут в порядок. Там обустроят дорожки и тропинки, детские и спортивные площадки, павильоны. Сейчас там ведется подготовительная инженерная работа.

Лесопарк "Кусково" на востоке Москвы приведут в порядок. Там обустроят дорожки и тропинки, детские и спортивные площадки, павильоны. Сейчас там ведется подготовительная инженерная работа.Лесопарк давно нуждался в реабилитации. Детские и спортивные площадки в "Кусково" устарели, пруды запущены, сильно не хватает заведений общепита.В рамках восстановления специалисты очистят шесть прудов и канал Большого Дворцового пруда. В лесопарке появятся новые детские площадки, а территория стадиона "Фрезер" станет многофункциональной спортивной зоной.Также пройдет реконструкция Горбатого моста. Через Лесной ручей появятся новые переходы. В лесопарке организуют зону для пикников, а лодочную станцию перенесут на новое место.На входе в лесопарк появятся павильоны с туалетами, комнатами матери и ребенка, кафе, пунктами велопроката и помещениями для охраны.Территорию музея-усадьбы "Кусково" работы не затронут. Новые объекты будут располагаться вне границ охраняемой территории. Особое внимание уделят сохранению природы лесопарка.О ходе восстановительных работ рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Сергей Мельников. По его словам, сейчас огорожен участок между Рассветной аллеей и Кусковским просеком до экоцентра "Кусково". Стволы деревьев огораживаются специальными коробами, идет геодезическая разбивка территории, демонтируются старые дорожные покрытия."Также началась подготовка траншей для прокладки кабельной канализации, устройство которой, учитывая особенность территории, производится под дорожками. В результате все провода будут убраны под землю. От кабельной канализации на поверхность выведут закладные, через которые будет проведено подключение фонарей и других инфраструктурных объектов в парке", – уточнил Мельников.Ранее замглавы Департамента капитального ремонта о реабилитации природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" в 2022 году. По старым фотографиям и документам восстановят регулярный сад и исторические аллеи.