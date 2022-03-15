Повышенный спрос на товары длительного хранения, такие как сахар, подсолнечное масло, макароны, мука, консервы, фиксируется с конца февраля. Полки многих магазинов опустели в считанные дни.

Повышенный спрос на товары длительного хранения, такие как сахар, подсолнечное масло, макароны, мука, консервы, фиксируется с конца февраля. Полки многих магазинов опустели в считанные дни. Ключевая позиция дефицита – сахарный песок. Кира Яковлева, покупатель Я считаю, что сейчас раскупается сахар, чтобы когда нам перестанут привозить элитный алкоголь, люди могли гнать сами. Как подсчитали в областные