Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Жителя Коврова оштрафовали на 30 тысяч рублей за Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.Правосудие рассмотрело протокол по об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП РФ.«С 10 по 11 марта, находясь в различных магазинах, мужчина высказывал лозунги, направленные на дискредитацию действий российской армии, подрывая доверие к проведению спецоперации по защите граждан ДНР и ЛНР», - уточнили в Ковровском городском суде.Ковровчанин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь он выплатит 30 тысяч рублей штрафа.