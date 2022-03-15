ООО «УТТ» получит средства на закупку новых троллейбусов.
Губернатором Владимирской области...
ООО «УТТ» получит средства на закупку новых троллейбусов.
Губернатором Владимирской области принято решение о выделении из областного бюджета городу Коврову 114 млн. рублей на закупку подвижного состава – 5 новых троллейбусов и 1 автобуса на газомоторном топливе. Доля софинансирования местного бюджета определена в размере 5%. Таким образом, общий объем вливаний составит порядка 120 млн. рублей.
В настоящее время готовится техническое задание для проведения конкурсных процедур для закупки новой техники. Как заверил директор ООО «УТТ» Николай Белокуров, уже несколько поставщиков проявили заинтересованность в данном вопросе. Ожидается, что новые троллейбусы поступят в Ковров уже к летнему сезону.
В настоящее время подвижной состав ООО «УТТ» насчитывает 56 троллейбусов, и только 12 из них имеют срок эксплуатации менее 10 лет.
Стоит также отметить, что администрацией г. Коврова в администрацию Владимирской области направлена заявка на получение инфраструктурного кредита, который позволит приобрести еще 15 новых троллейбусов, а также произвести модернизацию тяговых подстанций, сообщает информационный портал «Ковров сегодня».
Фото: vk.com/transport_vladimira33