ООО «УТТ» получит средства на закупку новых троллейбусов. Губернатором Владимирской области...

ООО «УТТ» получит средства на закупку новых троллейбусов.Губернатором Владимирской области принято решение о выделении из областного бюджета городу Коврову 114 млн. рублей на закупку подвижного состава – 5 новых троллейбусов и 1 автобуса на газомоторном топливе. Доля софинансирования местного бюджета определена в размере 5%. Таким образом, общий объем вливаний составит порядка 120 млн. рублей.В настоящее время готовится техническое задание для проведения конкурсных процедур для закупки новой техники. Как заверил директор ООО «УТТ» Николай Белокуров, уже несколько поставщиков проявили заинтересованность в данном вопросе. Ожидается, что новые троллейбусы поступят в Ковров уже к летнему сезону.В настоящее время подвижной состав ООО «УТТ» насчитывает 56 троллейбусов, и только 12 из них имеют срок эксплуатации менее 10 лет.Стоит также отметить, что администрацией г. Коврова в администрацию Владимирской области направлена заявка на получение инфраструктурного кредита, который позволит приобрести еще 15 новых троллейбусов, а также произвести модернизацию тяговых подстанций, сообщает информационный портал «Ковров сегодня».Фото: vk.com/transport_vladimira33