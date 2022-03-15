Сделки приостановлены по соображениям безопасности.

Сделки приостановлены по соображениям безопасности.В связи с нестабильной политической ситуацией Министерство юстицииУкраины приняло решение о запрете любых сделок по недвижимости. Глава ведомстваДенис Малюська сообщил, что мера предпринята из соображений безопасности, чтобыизбежать незаконной смены собственности. Он подтвердил решение в эфире одногоиз украинских каналов: "Недвижимость — да".Министерство уже ограничило доступ к реестрам недвижимости,чтобы обезопасить граждан. Малюська добавил, что сейчас услуги министерстваработают со сбоями во всех регионах Украины вне зависимости от ситуации в томили ином населенном пункте. "Это самый ценный реестр государства. Соответственно,сейчас доступ к реестру недвижимости ограничен", – добавил глава Минюста.Сделки с недвижимость в настоящее время в стране можно заключатьчерез нотариуса. Однако данные о владельце объекта сделки проверить нельзя,из-за чего невозможно заключить полноценный договор купли-продажи.Напомним, накануне стартовал четвертый этап переговоровмежду Россией и Украиной. Делегации встретились онлайн, однако окончательныхрешений принято не было, поэтому встреча была остановлена на некоторое время.