Сделки приостановлены по соображениям безопасности.
Сделки приостановлены по соображениям безопасности.
В связи с нестабильной политической ситуацией Министерство юстиции
Украины приняло решение о запрете любых сделок по недвижимости. Глава ведомства
Денис Малюська сообщил, что мера предпринята из соображений безопасности, чтобы
избежать незаконной смены собственности. Он подтвердил решение в эфире одного
из украинских каналов: "Недвижимость — да".
Министерство уже ограничило доступ к реестрам недвижимости,
чтобы обезопасить граждан. Малюська добавил, что сейчас услуги министерства
работают со сбоями во всех регионах Украины вне зависимости от ситуации в том
или ином населенном пункте. "Это самый ценный реестр государства. Соответственно,
сейчас доступ к реестру недвижимости ограничен", – добавил глава Минюста.
Сделки с недвижимость в настоящее время в стране можно заключать
через нотариуса. Однако данные о владельце объекта сделки проверить нельзя,
из-за чего невозможно заключить полноценный договор купли-продажи.
Напомним, накануне стартовал четвертый этап переговоров
между Россией и Украиной. Делегации встретились онлайн, однако окончательных
решений принято не было, поэтому встреча была остановлена на некоторое время.