Подведены итоги января–февраля 2022 года
В январе–феврале 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» во Владимирской области составила порядка 253 тыс. тонн, что на 33,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
За 2 месяца 2022 года погружено:
· промышленного сырья и формовочных материалов – 102 тыс. тонн (+28% к январю – февралю 2021 года);
· строительных грузов – 60 тыс. тонн (+24,9%);
· метизов – 18 тыс. тонн (+26,4%);
· лесных грузов – 8,8 тыс. тонн (-27,5%);
· лома черных металлов – 4,4 тыс. тонн (-49%);
· нефти и нефтепродуктов – 2,2 тыс. тонн (+36,6%).