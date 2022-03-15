Подведены итоги января–февраля 2022 года

В январе–феврале 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» во Владимирской области составила порядка 253 тыс. тонн, что на 33,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.За 2 месяца 2022 года погружено:· промышленного сырья и формовочных материалов – 102 тыс. тонн (+28% к январю – февралю 2021 года);· строительных грузов – 60 тыс. тонн (+24,9%);· метизов – 18 тыс. тонн (+26,4%);· лесных грузов – 8,8 тыс. тонн (-27,5%);· лома черных металлов – 4,4 тыс. тонн (-49%);· нефти и нефтепродуктов – 2,2 тыс. тонн (+36,6%).