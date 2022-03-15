В УФНС России по Владимирской области возобновляет работу региональный ситуационный центр -...
В УФНС России по Владимирской области возобновляет работу региональный ситуационный центр - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Организации Владимирской области могут сообщать в региональный ситуационный центр о возможных рисках ухудшения своего финансового состояния, сокращения численности сотрудников, невыплаты заработной платы в сложившихся экономических условиях. Обращения принимаются на электронную почту [email protected]
или по телефонам (4922) 32-32-75, 32-70-62.
Поступающая информация будет оперативно направляться в Федеральный ситуационный центр и администрацию Владимирской области для анализа и выработки предложений для принятия соответствующих решений на федеральном и региональном уровне.
Фото: администрация Владимирской области