«Ростелеком» полностью модернизировал сеть передачи данных в городе Радужном Владимирской области. Для этого специалисты компании проложили более 10 километров волоконно-оптических линий ..

«Ростелеком» полностью модернизировал сеть передачи данных в городе Радужном Владимирской области. Для этого специалисты компании проложили более 10 километров волоконно-оптических линий связи взамен устаревших. Теперь трем тысячам абонентов города доступен интернет на скорости не менее 100 Мбит/с, а также любые цифровые услуги и сервисы: от онлайн-банкинга до систем умного дома.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Из-за частых отключений электроэнергии в Радужном постоянно возникали проблемы с устойчивостью сигнала. С 2019 года мы модернизируем проблемную инфраструктуру. Подключение абонентов по новой схеме позволяет обеспечивать бесперебойное электропитание сети даже при отключении света в отдельных домах. Для этого установлены 270 коммутаторов в подъездах многоквартирных домов. Мы гарантируем жителям города качественную связь. Будем рады видеть и новых абонентов, так как теперь ограничения в их количестве отсутствуют».Николай Делидов, житель г. Радужный:«Город у нас небольшой, все друг друга знают. Раньше постоянно слышал жалобы друзей и соседей на работу интернета, телевидения и мобильной связи. На наши коллективные обращения реагировали, но объясняли, что сделать ничего не могут глобально из-за перебоев с электропитанием. В одном квартале отключили, а страдал весь город. Вот уже месяц живем спокойно, всё работает как часы. Подключили услуги "Ростелекома” целым пакетом: доступ в Сеть, к видеоплатформe Wink и мобильную связь».«Ростелеком» предлагает широкую линейку тарифных планов. Выбрав одно из пакетных предложений («Технологии выгоды», «Технологии выгоды plus» или «Технологии выгоды PRO»), клиент получит интернет на скорости до 100 Мбит/с, видеосервис Wink и мобильную связь с возможностью присоединения до пяти сим-карт для всех членов семьи.Узнать подробную информацию о тарифах компании и оформить заявку на подключение можно на «Ростелекома» и по телефону 8 800 450-0-150.