С начала года в регионе правоохранительные органы зафиксировали 277 фактов мошенничества по...

С начала года в регионе правоохранительные органы зафиксировали 277 фактов мошенничества по телефону и через Интернет. В общей сложности злоумышленники похитили свыше 6 миллионов рублей.Среди частых схем мошенничества- звонки с незнакомых номеров, когда преступники выдают себя за работников банковских учреждений, и вирусная рассылка в интернете. Мошенники ставят под сомнение функционирование банковской карты и предлагают помощь, но вместо этого похищают деньги.Прокуратура Владимирской области призывает к предельной бдительности. Не сообщайте никому реквизиты банковских карт, коды и пароли. Всегда проверяйте полученную информацию.Если вы уже стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в отделение полиции.