Сегодня во всем мире отмечается день защиты прав потребителей. Впервые его внесли в календарь в...

Сегодня во всем мире отмечается день защиты прав потребителей. Впервые его внесли в календарь в 1983 году.Ежегодно в этот день выбирается лозунг года. "Справедливые цифровые финансовые услуги" - так он звучит в 2022-ом. Отметим, закон о защите прав потребителей - один из наиболее часто применяемых российских законов. В нашем регионе получить консультацию регионального Роспотребнадзора можно по телефонам горячей линии. Они на ваших экранах. Специалисты ответят на вопросы, связанные, например, с маркировкой товара, расскажут о правилах обмена и возврата.