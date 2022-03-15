Регион себя прокормит, уверенно заявляют аграрии Владимирской области. Они уже готовятся к весенним...

Регион себя прокормит, уверенно заявляют аграрии Владимирской области. Они уже готовятся к весенним полевым работам, которые начнутся в апреле.Тридцать третий регион - крупный производитель сельскохозяйственной продукции. Владимирские предприятия поставляют в другие области молоко, яйца, птицу, мясные полуфабрикаты. Как повлияют на наш агропромышленный комплекс западные санкции и приостановка работы крупных европейских компаний на территории страны? Наша съемочная группа побывала в одном из крупных хозяйств региона.Наталья Агапова, заместитель директора АО племзавод «Илькино» по экономике:- Я думаю, что мы способны сами себя прокормить. Единственное, что нам нужно уделять внимание и замещать те товары, без которых мы не можем обойтись в сельском хозяйстве – это, в первую очередь, консерванты для заготовки кормов, запасные части для импортной техники, это такие простые составляющие, как, например, силосная пленка. Как оказалось, такую ширину в России не производят.Какие еще проблемы сейчас испытывают селяне, в какой помощи от государства они нуждаются? Не пропустите репортаж Никиты Тарбеева в нашем итоговом выпуске сразу после федеральных «Вестей».