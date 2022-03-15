По всей стране проходят акции в поддержку Президента и российской армии. К патриотическим флэшмобам...

По всей стране проходят акции в поддержку Президента и российской армии. К патриотическим флэшмобам присоединилась и Владимирская область. Активисты Народного Фронта, общественных организаций под девизом "Своих не бросаем" проехали по улицам городов региона.Автоколонна с флагами России, Донецкой и Луганской народных республик, а также тактическими знаками Z и V проехала по дорогам Коврова. А в Вязниках патриотический пробег провели мотоциклисты. Ещё один флэшмоб в поддержку Президента и российских военнослужащих состоялся в посёлке Добрятино Гусь-Хрустального района. Участники акций подчёркивают: таким образом они показали свое единство, веру в Президента, армию и будущее.Также владимирские общественники присоединились к открытому обращению Общественной Палаты Российской Федерации. Подчеркнув: они поддерживают курс Президента и призывают к объединению всех общественных сил.Дмитрий Жученко, секретарь Общественной палаты города Владимир:- Мы не делим народные части по языку, религии, по социальному положению или политическим взглядам. У нас общие понятия и единые ценности. Что есть добро, что есть зло и где справедливость. Мы - лидеры общественных объединений и гражданские активисты - поддерживаем курс нашего Президента и призываем к объединению все общественные силы.