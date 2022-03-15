На тушение огня выезжали 5 единиц техники и 21 человек личного состава.

В центре Владимира из-за пожара в подвале из многоквартирного дома эвакуировали и спасли 17 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 03-56 15 марта поступило сообщение о возгорании в доме № 75 «Б» на Большой Московской. На момент прибытия спасателей наблюдался дым в подвальном помещении.«Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для поиска очага, спасения людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали тление ветоши. На пожаре спасли одного и эвакуировали 16 человек», - уточнила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.На тушение огня выезжали 5 единиц техники и 21 человек личного состава.Дознаватель разбирается в причинах ЧП.