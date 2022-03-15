На пожаре во владимирской многоэтажке эвакуировали 16 человек. ЧП произошло около 4 утра 15 марта. В доме №75б произошло возгорание. На место прибыли силы МЧС – 21 человек и 5 спецмашин. К их

На пожаре во владимирской многоэтажке эвакуировали 16 человек. ЧП произошло около 4 утра 15 марта. В доме №75б произошло возгорание. На место прибыли силы МЧС – 21 человек и 5 спецмашин. К их приезду наблюдался дым из подвального помещения. Пожарные организовали 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага и спасения людей. Огнеборцы не дали пламени