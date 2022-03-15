Во Владимире продолжается создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для...

Во Владимире продолжается создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.В детском саду №105 микрорайона Юрьевец 14 марта открылась перепрофилированная группа для детей от 2 до 3 лет на 27 мест. В помещении группы проведен качественный ремонт, обустроены просторная игровая комната, спальня, раздевалка, санузел, пищеблок. Везде очень тепло: как пояснила заведующая ДОУ №105 Виолетта Ларина, здесь смонтированы теплые полы. Закуплены новая мебель и множество игрушек для воспитанников.В этом году новые места для детей до 3 лет также созданы в ДОУ №82 (23 дополнительных места) и ДОУ № 104 (20 мест). Работы финансировались администрацией города Владимира в рамках реализации национального проекта «Демография». На ремонт и обустройство трех новых групп израсходовано чуть более 12 миллионов рублей.В результате город Владимир уже сейчас «закрывает» потребность в дошкольных образовательных учреждениях для детей всех возрастов. Дошкольным образованием обеспечено 20,6 тыс. детей города Владимира. В рамках национального проекта «Демография» только в прошлом году были открыты новые корпуса в трех детских садах. В целом в 2021 году в детских садах было введено 260 новых мест.В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Демография» близится к завершению строительство новых зданий 2 детских садов по 108 мест в каждом: на ул. Тихонравова и в мкр. Коммунар.Фото: администрация Владимирской области