Средства на него собрали благотворители. Подарок малышам вручит Наставнический центр Александра...

Средства на него собрали благотворители. Подарок малышам вручит Наставнический центр Александра Гезалова.Александр Гезалов, общественный деятель, директор Наставнического центра- Дорогие друзья! Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в сборе средств для приобретения замечательного игрового комплекса для детей Дома ребёнка Головинской исправительной колонии. Дети, которые живут в тюрьме вместе с мамами, сегодня, помимо той сенсорной комнаты, которую мы с вами открыли, будут иметь возможность радоваться этим замечательным модулям, игрушкам, которые будут их развивать. Огромная вам признательность! Помогаем помогать вместе! Спасибо!