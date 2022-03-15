В Киржаче 42-летнего местного жителя осудили за хранение наркотических средств в крупном размере на 4 года. В начале мая 2021 года мужчина купил синтетический наркотик мефедрон массой 1,91

В Киржаче 42-летнего местного жителя осудили за хранение наркотических средств в крупном размере на 4 года. В начале мая 2021 года мужчина купил синтетический наркотик мефедрон массой 1,91 граммом в запрещенном интернет-магазине. «После оплаты покупки он получил у неустановленного лица координаты местонахождения наркотика, проследовал на территорию Киржачского района, где в последующем был задержан сотрудниками полиции», –