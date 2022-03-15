В понедельник, 14 марта, в Костёрево произошел страшный пожар с пострадавшими в двухквартирном жилом доме. «Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия

В понедельник, 14 марта, в Костёрево произошел страшный пожар с пострадавшими в двухквартирном жилом доме. «Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарным удалось оперативно локализовать, а затем и ликвидировать огонь», – передает пресс-служба МЧС России по Владимирской области. В результате пожара уничтожены