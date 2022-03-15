Ковровчанину выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за публичные лозунги, которые дискредитируют вооруженные силы РФ. «В период времени с 10 по 11 марта 2022 года Ф., находясь в различных

Ковровчанину выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за публичные лозунги, которые дискредитируют вооруженные силы РФ. «В период времени с 10 по 11 марта 2022 года Ф., находясь в различных магазинах г. Коврова, высказывал лозунги, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, подрывая доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и