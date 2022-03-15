На эти цели регион получит в 1,2 млрд рублей.

Владимирская область получит субсидию в размере 1,2 млрд рублей на строительство новой школы. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев.«В ноябре мне в личку написала местная жительница Елена. Ближайшая школа у них далеко – на «материке», по другую сторону Пекинки. Планы у мэрии уже были намечены, но пришлось подключиться, чтобы ускорить процесс», - пишет глава региона в соцсетях.В начале года он обсудил тему с министром просвещения Сергеем Кравцовым.«Удалось привлечь федеральные ресурсы. Наш регион - в числе узкого круга получателей», - подчеркнул Александр Авдеев.При реализации проекта городской администрации поможет ООО «Прошкола» — дочка Внешэкономбанка. Это партнёрство станет дополнительной гарантией, что учреждение введут в эксплуатацию в 2024 году.