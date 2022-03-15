Он пытался зарезать своего знакомого.

Житель Покрова обвиняется в покушении на убийство соседа. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, около 17 часов 12 марта 2022 года 29-летний обвиняемый встретился со своим соседом в коридоре общежития. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанёс обидчику не менее 10 ударов ножом в грудную клетку, живот и голову.«Жизнь 45-летнему потерпевшему удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. В настоящее время он находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжёлое», - уточнили в Следкоме.Преступника арестовали. Он признал свою вину и раскаялся.Расследование уголовного дела продолжается.