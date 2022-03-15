В субботу, 12 марта, в Покрове 29-летний местный житель накинулся с ножом на соседа. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. «Обвиняемый встретился со своим соседом в коридоре

В субботу, 12 марта, в Покрове 29-летний местный житель накинулся с ножом на соседа. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. «Обвиняемый встретился со своим соседом в коридоре общежития. На фоне длительных неприязненных отношений между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес соседу не менее 10 ударов ножом в грудную клетку, живот и голову»,