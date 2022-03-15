В 23:00 14 марта 2022 года в поселке Костерево Петушинского района дотла сгорел 2-ух квартирный...

В 23:00 14 марта 2022 года в поселке Костерево Петушинского района дотла сгорел 2-ух квартирный жилой дом.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали горение на общей площади 264 кв. м. К сожалению, на пожаре пострадало 2 человека. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники 11 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/