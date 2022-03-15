На улице между друзьями произошёл словесный конфликт, в ходе которого гость из столицы нанёс обидчику не менее пяти ударов арматурой по голове, а также не менее 11 ударов ножом в грудную клетку.

Во Владимирской области перед судом предстанет 23-летний москвич. Его поймали осенью прошлого года. Фигуранта обвиняютНа одной из улиц около 5 утра 21 октября горожане обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Была установлена возможная причастность к инциденту жителя Московской области, который в момент задержания отрицал свою вину.«Благодаря грамотно спланированной тактике допроса, а также действиям следователя-криминалиста СК, под тяжестью собранных улик, мужчина признался. Обвиняемого арестовали», - поделились подробностями в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.Вечером 20 октября вместе с 32-летним товарищем он распивал спиртные напитки в честь дня рождения сына одного из них. На улице между друзьями произошёл словесный конфликт, в ходе которого гость из столицы нанёс обидчику не менее пяти ударов арматурой по голове, а также не менее 11 ударов ножом в грудную клетку. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.Душегуб решил замести следы. С моста через Клязьму он выбросил орудия преступления и вернулся на праздник, ничего не сказав присутствующим о произошедшем. Во время осмотра реки водолазы нашли арматуру.Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Собинский городской суд для рассмотрения.