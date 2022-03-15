В Юрьев-Польском районе заблокировали 10 сайтов с запрещенной информацией. На запрещенных ресурсах продавали дипломы, аттестаты об окончании образовательных учреждений, справки об обучении

В Юрьев-Польском районе заблокировали 10 сайтов с запрещенной информацией. На запрещенных ресурсах продавали дипломы, аттестаты об окончании образовательных учреждений, справки об обучении в образовательной организации для предъявления их в военкомате с целью получения отсрочки от армии, о получении услуг интимного характера за деньги. Также на них можно было купить сим-карты различных операторов сотовой связи без