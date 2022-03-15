Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Обездоленные Доля дольщиков. Громкое уголовное дело по...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- ОбездоленныеДоля дольщиков. Громкое уголовное дело по "Дуброва парку". Есть ли у людей шанс въехать в свои квартиры?- Помощь животнымПриюты для животных просят помощи. С какими проблемами столкнулись зооволонтёры и как поддержать их?- Запаситесь... спокойствиемАжиотаж в магазинах и скачок цен. Стоит ли запасаться впрок? Советы от куратора сельского хозяйства региона.