Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Без квартир и без денег Очередное уголовное дело о...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Без квартир и без денегОчередное уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков. Есть ли у людей шансы въехать в квартиры «Дуброва парка»?- Что есть – есть!Продовольственная безопасность Владимирской области. Какой ответ на западные санкции готовы дать аграрии региона?- Своих не бросаем.Патриотические флешмобы в поддержку президента и российских военных. Кто еще присоединился к всероссийской акции?