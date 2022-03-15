Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Без квартир и без денег
Очередное уголовное дело о...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Без квартир и без денег
Очередное уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков. Есть ли у людей шансы въехать в квартиры «Дуброва парка»?
- Что есть – есть!
Продовольственная безопасность Владимирской области. Какой ответ на западные санкции готовы дать аграрии региона?
- Своих не бросаем.
Патриотические флешмобы в поддержку президента и российских военных. Кто еще присоединился к всероссийской акции?